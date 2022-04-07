177. yıllarında 177 adet kan bağışında bulundular

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis haftası nedeniyle 177 adet kan bağışında bulunuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay kan bağışı aracında iftar sonrası 177 adet kan bağışında bulundu. Türk Kızılay aracının Polis Haftası nedeniyle kan bağışına katıldıklarını belirten ekipler, “Polis Haftası münasebetiyle teşkilatımızın düzenlemiş olduğu kan bağışına katıldık. Polis teşkilatı olarak vatanımıza milletimize gerek kanımızı vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz milletimiz rahat olsun” dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü dolayısıyla Türk Kızılay'ı ile Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyaya destek veren personellerin yoğun katılımı, Ramazan ayında kan bağışı ve kan rezervleri için de can suyu oldu.