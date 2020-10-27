18 gün sonra toprağa verildi

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 18 gün önce fındık bahçesinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Çiçek toprağa verildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 18 gün önce fındık bahçesinde cansız bedeni bulunan Hüseyin Çiçek toprağa verildi.
9 Ekim günü akşamında ilçenin Yeşilada Mahallesi Altıoğlu semtinde fındık bahçesinde Çiçek'in yabani hayvanların parçaladığı cansız bedeni bulunmuştu.
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hüseyin Çiçek, bugün Karakiraz Mahallesi'nde aile kabristanlığında sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.
Cenaze törenine Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ailesi, komşuları ve sevenleri katıldı.