18 PTT çalışanı organlarını bağışladı

Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman, PTT Başmüdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü arasında koordineli olarak ‘Bir insanı yaşatmak tüm insanları yaşatmaktır' ve ‘Yaşamak güzel, yaşatmakta' sloganları ile geçen hafta personelinin katılımıyla organ bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi. Duman, “Kampanyada başarılı bir sonuç alındı. Kampanyada 18 PTT çalışanımız organlarını bağışladı. Ayrıca düzenlediğimiz kan bağış kampanyasında da 42 personelimiz kan bağışında bulunurken 1 personelimiz de kök hücre bağışı yaptı. Bu tür kampanyaları yılda 3 kez yapıyoruz” dedi.