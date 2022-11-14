19 Eylül Stadı millet bahçesi oluyor

Ordu'da 19 Eylül Stadı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin 27 Aralık'ta ihale edileceği açıklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan, 1967 yılında açılan ve binlerce futbol müsabakasının yapıldığı 19 Eylül Stadyumu'nun bulunduğu alana millet bahçesi yapılacak. 2021 yılının Ekim ayında Yeni Ordu Stadyumu'nun açılmasıyla birlikte 19 Eylül Stadyumu'nda artık müsabakalar yapılmıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz yıl yaptığı Ordu ziyaretinde de 19 Eylül Stadyumu ve çevresinde yapılacak olan düzenlemeler ile bölgeye millet bahçesi yapılacağını açıklamıştı.

“İhale 27 Aralık tarihinde gerçekleşecek”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 19 Eylül Stadyumu'nda basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmaların yakın zamanda başlayacağını müjdeledi. Hafta sonu Rize ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü belirten Gündoğdu, “Millet bahçemiz geçtiğimiz cumartesi günü Rize'de Bakanımız Murat Kurum ile bir araya geldik. Murat Kurum'la görüşmemiz neticesinde bakanımızın Ordululara bir müjdesi var. Millet bahçemizin ihalesi 27 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Ben bu ihalenin gerçekleştikten sonra hızlı bir şekilde ocak ayı içerisinde ihale neticelendirilip burada Ordumuza yakışacak Ordu'nun bütün kesiminin buraya gelip millet bahçesi içerisinde, millet kıraathanesinde, kütüphanesinde, camisinde birlikte burada yaşam süreceği konforlu bir alan oluşturacağız” dedi.