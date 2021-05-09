19 yıldır "anne" demesini bekliyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Aksu, 19 yaşındaki kas hastası kızının "anne" diyeceği günün hayaliyle yaşıyor.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Hanım Aksu'nun en küçük kızı 19 yaşındaki Havvanur Aksu'nun doğuştan kas hastalı bulunuyor. 43 yıllık eşi Mehmet Aksu'nun da desteğiyle kızları Havvanur Aksu'nun hastalığını birlikte göğüsleyen Hanım Aksu, kızının bir gün "anne" diyeceği günün özlemiyle yaşıyor.

Ömrünü kas hastası kızına adayan Hanım Aksu, "Benim 6 çocuğum var. Ve son çocuğumu Rabbim bana sınavım için verdi. Ben Havva ile 19 senedir evimin içerisinde analı kızlı mücadele veriyorum. Havva'mın yanından bir an olsun bile ayrılmadan yıllardır çocuğum da aynı evin içerisinde yaşıyor ve sadece onunla ilgileniyorum. Evimin içerisinde Havva'nın beni göreceği yerde yemeğimi yapıyor, daha sonra onunla konuşuyorum ve onun istedikleriyle ilgileniyorum. Kızım hem ilgi bekliyor hem de sevgi bekliyor. Zaten onunla günümü gün ediyorum. Onu bir bebek gibi seviyorum. Dışarıda insanlar annesine seslenirken, benim de kızımın bana 'Anne' deyişini beklerim. Tabii bu da benim bir sınavım. Bu da bana Rabbimin bir hediyesidir. Havva'nın ablaları veya ağabeyleri geldiği zaman dünyalar onun oluyor. Eşim olmasaydı hiç yapamazdım. Eşim benim en büyük destekçim. Diğer çocuklarım Anneler Günü'nü kutladığı zaman Havva'nın da yüzü gülüp mutlu oluyor benimle beraber. Ama Havvanur'un bir anne demesiyle dünyalar benim olurdu" dedi.

"Eşimin hakkını asla ödeyemem"

Yaşadığı zorluklarla ve hayat mücadelesinde yanında olarak eşine hep destek çıktığını söyleyen Mehmet Aksu ise, "Eşime 19 yıldır dua ediyor ve bir anne olarak Allah ondan razı olsun diliyorum. Çünkü eşim hem başımızın tacı oldu hem de çocuğuma bıkmadan usanmadan annelik yapıyor. Ben eşim çocuğumun 'Anne' demesi hayalini kurarken, hep onun yanında olarak geçen sene ona Anneler Günü sürprizi yaptım. Çünkü eşimin hakkını asla ödeyemem" diye konuştu.