2 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında Tuncay E. yönetimindeki 52 AAY 743 plakalı otomobil tali yoldan çıkan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 52 EZ 365 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Tuncay E. aracın içinde sıkışırken, minibüs sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası aracın içine sıkışan Tuncay E.'ye olay yerine gelen ilk yardım ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Sıkıştığı yerden kurtarılan Tuncay E. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.