200 öğrenci beyaz perde ile buluştu

Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğünce uygulanan "İletişim Bir Gelecektir ve İletişimle Gelecektir Projesi" çalışmaları farklı alanlarda yapılmaya ve gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fatsa Gençlik Merkezi Müdürü Beraat Şahin yaptığı açıklamada, “Biz daha önce hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş ve atölye ve kulüplerimizde gönüllü gençlerimizle sinemanın eğlenceli bir aktivite olduğunu göstererek projeler eşliğinde bu konuda eksikliği gidermek için sosyal gelişimine de katkı sağlayan çalışmalar yapıyoruz. Çatalpınar Kaymakamı Sayın Doğukan Mızrak'ın da katılıyla Fatsa Gençlik Merkezi Müdürlüğü olarak Fatsa ve Çatalpınar'dan 200 gencimiz beyaz perde ile buluştu. İsim ve proje hakkı bakanlığımıza ait olan 'İletişim Bir Gelecektir ve İletişimle Gelecektir Projesi' ile gençlerimizle orada sinema izleme etkinliği yaptık. 200 gencimiz ilk kez sinemayla buluştu. Bu projemizde şu an gönüllü ve aktif 2 bin 500 gencimiz bulunmaktadır. Fatsa Gençlik Merkezi ailesi olarak gençlerimize bu imkanı sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.