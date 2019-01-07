2018'de Fatsa'da 2 bin 557 kişi doğdu, 720 kişi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2018 yılında 2 bin 557 kişi doğarken, 720 kişi hayatını kaybetti.

Fatsa İlçe Nüfus Müdürü Murat Süsün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2018 yılında 2 bin 557 kişi doğarken, 720 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Süsün şu bilgileri verdi: “2018 yılında evlenme sayısı 764 olurken, boşanma sayısı ise 204 oldu. 35 bin 426 kişiye nüfus cüzdanı, 28 bin 765 kişiye nüfus kayıt örneği, 15 bin 344 kişiye adres değişim işlemleri, 5 bin 471 kişiye sürücü belgesi, 2 bin 879 kişiye pasaport, 28 bin 765 kişiye adres beyanı, yerleşim yeri belgesi alan kişi sayısı ise 28 bin 444 olarak düzenlendi."

Müdür Süsün, Fatsa Nüfus Müdürlüğünce toplamda 196 bin 811 kişiye işlem yapıldığını sözlerine ekledi.