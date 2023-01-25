'20'lik diş ağrıları ihmal edilmemeli'

Çenenin en arka kısmında yer alan azı dişleri olan 20'lik dişlerin genelde çene yapısına uyum sağlamamaları nedeniyle çoğu bireyde ağrı, apse oluşumu ve rahatsızlıklara yol açtığını söyleyen Diş Hekimi Tuğçe Serdaroğlu, “Söz konusu sorunlar yirmilik dişlerin çıkması için çenede yeterli alanın bulunmamasından kaynaklanır. Neden olduğu şiddetli ağrıların yanı sıra çene yapısının bozulmasına ve komşuluğunda bulunan diğer dişlerin sağlığının olumsuz etkilenmesine de yol açabilir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, çok sayıda kişinin kâbusu olan 20 yaş dişleri ile ilgili bilgiler verdi.

Cerrahi operasyon gerekebilir

Toplamda 32 adet olması gereken yetişkin (ana) dişlerinin 28'inin çocukluk ve erken ergenlik döneminde tamamlandığını, kalan 4 adet büyük azı dişinin ise alt ve üst çenede en arka kısımda yer alan yirmilik dişler olduğunu dile getiren Dt. Tuğçe Serdaroğlu, şu bilgileri verdi: "Adından da anlaşılacağı üzere 20 yaş civarında çıkan bu dişler, genellikle sağlıklı bir şekilde çıkamaz. Gömülü veya yarı gömülü olarak kalabileceği gibi yetersiz alan nedeniyle ağız içi etlerini sıkıştırma, diğer dişlere zarar verme, ağrıya neden olma gibi pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirebilir. Çene yapısı uygun olan, yirmilik dişler için büyük azı dişlerinin arkasında yeterli çıkış alanı bulunan bireylerde bu dişler herhangi bir sorun oluşturmaz. Bununla birlikte çok arkada, ulaşılması zor bir konumda bulunan yirmilik dişleri ağız ve diş bakımını düzenli olarak yapan bireylerde dahi yeterli olarak temizlenemeyebilir. Bu gibi nedenlerden dolayı yirmilik dişlerin bazı durumlarda çekilmesi veya gömülü olması halinde cerrahi operasyonla alınması gerekebilir.”

20'li yaşlarda çıkmak zorunda değil

20 yaş dişlerinin, her ne kadar bu şekilde isimlendirilseler de 20 yaşında çıkmak zorunda olmadıklarını söyleyen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Toplamda 4 adet olan bu dişler genellikle 17-25 yaş aralığında çıkar. Eğer bu yaş aralığında çıkmazsa bile bu, dişlerin olmadığı anlamına gelmez. Çoğu zaman gömülü kalmaları nedeniyle kişide ağrıya neden olmaması halinde yirmilik dişler fark edilemeyebilir. Bu durumda gömülü dişlerin durumu ancak diş hekimi kontrollerinde yapılan röntgen incelemelerinde görülebilir. 17-25 yaş grubu bireyler yirmilik dişlerin çıkacağı bölgede ağrı hissetmeleri veya anormal görünüme sahip bir diş çıkarmaları durumunda diş hekimlerine başvurmalıdır” diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat edilmeli

Dt. Serdaroğlu, 20'lik diş belirtileri ile ilgili şunları söyledi:

“Diş etlerinde yeterli alan bulabilen ve olması gerektiği gibi çıkan yirmilik dişler sağlıklı bir şekilde gelişir ve herhangi bir rahatsızlık belirtisine yol açmaz. Fakat çoğu bireyin yirmilik dişleri bu alanın olmaması nedeniyle sorun oluşturur. Yirmilik dişlerin çıkışı veya gömülü kalması sırasında diş ve diş etlerinde ağrı, diş eti hassasiyeti, çeneye ve kulağa vuran ağrılar, lenf bezlerinde şişlikler, baş ağrısı, ağızda kötü koku ve çiğneme sırasında ağrı hissetme görülen yaygın belirtileridir. 17-25 yaş aralığındaki bireylerde bu gibi semptomların büyük bir kısmı yirmilik dişler ve bu dişlerin yol açtığı komplikasyonlardan kaynaklanır. Dolayısıyla, bu şikâyetleri yaşayan bireyler diş hekimlerine başvurmalıdır.”

Gömülü 20'lik dişler röntgen yardımıyla anlaşılır

Gömülü 20'lik dişin nasıl anlaşılacağına değinen Dt. Serdaroğlu, “Dışarıdan görünmeyen, yatay olarak çıkmış ya da yarı gömülü olan yirmilik dişler röntgende incelenmektedir. Röntgen incelemesi sırasında çekilmesi gereken dişlerin tespit edilmesi halinde bunların sıradan bir diş çekimi şeklinde mi yoksa cerrahi operasyonla mı alınması gerektiği konusunda da karar verilir. Bazı gömülü dişler enfeksiyon, kist oluşumu gibi durumlara sebep olabilir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde diş çekimi için randevu verilmeden önce bunlara yönelik ilaç tedavileri uygulanması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

Diş çekimle süreci

Yirmilik dişlerin röntgen görüntülerine bakılarak çekildiğine dikkat çeken Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Gömülü, yarı gömülü veya sıkışık dişler çevredeki diş eti dokusunun iltihaplanması (perikoronit), besin birikimine bağlı ağız kokusu ve diş çürükleri, komşu dişlerin kök ve minelerinde doku kaybı (rezorpsiyon) gibi farklı ağız ve diş sorunlarına da yol açabilir. Bu nedenle yarı gömülü ve gömülü dişlerin yanı sıra, düzgün açı ile çıkmasına karşın ağızda sıkışıklık oluşturan yirmilik dişlerin çekilmesi gerekir. Yirmilik dişin nasıl çekileceği röntgen görüntülerine bakılarak çekilebilir. Doğru açıyla çıkmış olan, sıkışıklık veya çürük gibi sorunlar nedeniyle çekilmesi gereken yirmilik dişler tıpkı diğer diş çekimlerinde olduğu gibi çekilebilir. Bu durumda cerrahi operasyon gerekmez. Fakat sorunlu yirmilik dişlerin çok az bir kısmı bu şekilde çekilebilir. Daha büyük bir kısmı ise yirmilik diş ameliyatı olarak adlandırılan cerrahi girişimler yardımıyla çekilmek zorundadır” açıklamasında bulundu.