Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 23 bin 096 öğrenci karne heyecanı yaşayacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma günü sona eriyor. Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, öğrenci velilerine çağrıda bulunarak, karnenin bir durum tespiti olduğuna dikkat çekti.

Atinkaya, karnesinde kırık not olan öğrencilere de seslenerek, her başarısızlığın da bir telafisi olduğunun altını çizdi.

Tatilin öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Atinkaya, “2018-2019 eğitim-öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamladık” dedi.