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23 Mayıs'ta yağan kar şaşırttı: Ordu'dan kar manzaraları

Ordu’nun yüksek kesimlerine 23 Mayıs’ta yağan kar şaşkınlık yaşattı.

Ordu'nun yüksek kesimlerine 23 Mayıs'ta yağan kar şaşkınlık yaşattı. Yağan karla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.


2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Yüksek kesimlerde 10 santimetre ulaşan karla koyun sürüleri yaylaya çıkmaya devam ediyor. Yaylacılar, 23 Mayıs'ta kar yağışının kendilerini şaşırttığını ifade etti.


Karın yaylacıları şuan için olumsuz etkileyemeyeceğini dile getiren vatandaşlar, "Havalar yarından sonra ısınacak. Yağan kar bizleri etkilemez” dediler.

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