23 Nisan'da meydanlar miniklerin oldu

Tüm yurtta olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ordu'nun Ünye ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk sunumu ile başladı. Programda Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez'in halkın ve çocukların bayramını kutlamalarının ardından şiirler okundu. Program öğrencilerin hazırladığı halk oyunları ve mehter takımı gösterisi, müzik dinletisi ile devam etti.

Programda konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini kendi eline aldığı, kahraman bir ulusun şaha kalktığı, haklarını kazanarak egemen olduğu ve bunu bütün dünyaya ilan ettiği, birlik ve beraberliğin bayraklaştığı gündür” dedi.

Tokgöz'ün konuşmasının ardından zeka oyunlarında, futbol ve satranç turnuvasında, atletizm yarışlarında, resim, kompozisyon, slogan ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül töreni gerçekleşti. Program Ünye'nin yöresel oyunları ile devam ederken, çocuklar protokol eşliğinde balon uçurdu. Tören 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü programı geçit töreni ile son buldu.