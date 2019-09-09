3 ayda 30 km otoban gibi yol

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu'da yollar sıcak asfaltla buluşuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “3 aylık süre içerisinde 30 kilometre yolu otoban gibi sıcak asfalta kavuşturduk” dedi.

Türkiye'nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da, asfalt seferberliği sürüyor. On yılların sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, uydu görüntülerinden yararlanarak, il genelindeki yol ağlarını ortaya çıkardığı harita ise Ordu'nun engebeli coğrafyasının özelliğini gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin en uzun yol ağı

İl genelindeki toplam yol ağının Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olduğunu belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, konforlu ulaşım için çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi. Başkan Güler, “Ordu il genelinde toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik bir yol ağı hizmet bekliyor. Coğrafi şartlar, arazilerin engebeli olması çalışmaları da zorlaştırıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, büyük bir özveriyle 19 ilçede çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Asfalt seferberliği devam ediyor

Ordu'da asfalt atağı başlattıklarını belirten Başkan Güler, “ 3 ayda 30 kilometre yolu sıcak asfaltla buluşturduk. Bu büyük bir rakam. Yine 60 kilometre sathi asfalt, 863 kilometre hendek temizliği, 2 bin 129 kilometre reglaj, 537 kilometre asfalt yama, 110 metre beton duvar, 600 metre menfez, 7 bin 24 metre koruge boru çalışması, 7 bin 760 metreküp ise taş duvar, 458 kilometre stabilize yol yapım işini tamamladık” şeklinde konuştu.

Yağışlar Türkiye ortalamasının iki katı

Bölgenin Türkiye ortalamasının iki katı üstünde yağış alması ise yaz sezonunda asfalt çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yapılan istatistiksel çalışmalara göre Türkiye'nin en fazla yağış alan 5. İli Ordu. Türkiye genelinde yıllık yağış ortalaması 600 mm iken Ordu'da bu oran 1140 mm olarak belirlendi. Ordu il genelinde görülen şiddetli yağışlar kırıklı arazi yapısı ile birleşince sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetler sıkça yaşanıyor. Suyun ayrıştırıcı özelliği kırsal yol ve asfalt yolları olumsuz etkiliyor.