3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Muğlaspor: 0

Misli.
com 3. Lig 4. Grup maçında 52 Orduspor FK, sahasında Muğlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: : Yunus Emre Çakar, Gökhan Özkan, Fatih Deveci
52 Orduspor FK: Taha Ayan, Gürkan Arslan (Ali Kemal Başaran dk. 60), Emre Bayrak (Hakan Doğru dk. 25), Sebahattin Usta (Şükrü Kaan Kılıçaslan dk. 60), Oğuzhan Birben, Yavuz Alemdar, Muhammed Emin Balcılar, Eyüp Poyraz, Gökhan Erdöl, Emrullah Sarıhasanoğlu, Yusuf Avcılar
Muğlaspor: Barış Başkan, Süleyman Çelik, Bülent Kalecikli, Muhammet Mustafa Gundak, Taner Çekiç (Muhammed Emel dk. 61), Emre Okur, Ömer Faruk Canbirdi (İbrahim Can Köse dk. 68), Fatih Gültekin, Burçin Yüksel, Emre Yıldırım, Volkan Serim (Atakan Akbulut dk. 77)