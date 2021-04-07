3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Sultanbeyli Belediye Spor: 0

Misli.
com 3. Lig 4. Grup maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sultanbeyli Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Eren Gökmen, Çağlar Mehmet Uludağ, Hüseyin Otyakmaz
52 Orduspor FK: Taha Ayan, Gürkan Arslan, Hasan Genç (Gökhan Berkay Yıldız dk. 78), Şükrü Kaan Kılıçarslan, Sebahattin Usta (Muhammet Emin Balcılar dk. 57), Halil İbrahim Pekşen (Yavuz Alemdar dk. 86), Ali Kemal Başaran, Gökhan Erdöl, Eşref Korkmazoğlu, Hakan Doğru, Yusuf Avcılar
Sultanbeyli Belediye Spor: Burak Kapan, Salih Gevençli, Samet Bulut, Emrah Bedir (Fatih Özçelik dk62), Taner Yıldız, Sinan Altınel, Barış Dillioğlu (Uğurcan Arslantürk dk. 90+6), Muhammet Enes Erdem, İskender Can, Safa Yıldırım (Muhammet Ali Semiz dk. 78), Nurullah Serbest