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3. Lig: 52 Orduspor FK: 3 - Alanya Kestelspor : 0

Misli.

com 3. Lig 4. Grup 28. hafta maçında 52 Orduspor FK sahasında, Alanya Kestelspor'u 3-0 mağlup etti.



Stat: 19 Eylül


Hakemler: Ömer Kocabey, Ramazan Ufuk Avdaş, Semih Kocaman


52 Orduspor FK: Taha Ayan, Gürkan Arslan, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Oğuzhan Birben (Gökhan Özer dk. 50), Gökhan Berkay Yıldız, Halil İbrahim Peşken (Eyüp Poyraz dk. 87 ?), Ali Kemal Başaran, Gökhan Erdöl (Çağrı Büyük dk. 89 ?), Emrullah Sarıhasanoğlu, Eşref Korkmazoğlu, Hakan Doğru


Alanya Kestelspor: Hasan Sürmeli, Ufuk Özcan (Alhan Kurtoğlu dk. 83 ?), Talha Yünkuş, Okan Şahingöz (Ümit Koz dk. 63), Veysel Karani Ünal (Kadir Torbacı dk. 46), Özkan Toprak, Muhammet Özdemir (Efe Görgülü dk. 62), Buluthan Bulut, Abdurrahman Ayhanoğlu (Mert Korkmaz dk. 89 ?), Sabutay Alper Bayülken Cevat Kuy


Goller: Gökhan Erdöl (dk. 56 ve 86), Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 80) (52 Orduspor FK)


Sarı kartlar: Şükrü Kaan Kılıçaslan (52 Orduspor), Cevat Kuy, Efe Görgülü, Abdurrahman Ayhanoğlu (Alanya Kestelspor)

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