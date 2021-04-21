3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - 68 Aksaray Belediye Spor: 2

Misli.
com 3. Lig 4. Grup'un 32. haftasında52 Orduspor FK, sahasında 68 Aksaray Belediye Spor'u 5-2 mağlup etti.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Halil Erdoğan, Ömer Yüzer, Furkan Bülgen
52 Orduspor FK: Taha Ayan, Şükrü Kaan Kılıçarslan, Gökhan Berkay Yıldız (Gürkan Arslan dk. 63), Muhammet Emin Balcılar, Ali Kemal Başaran, Gökhan Erdöl, Emrullah Sarıhasanoğlu, Gökhan Özer (Halil İbrahim Peşken dk. 82), Eşref Korkmazoğlu, Hakan Doğru (Eyüp Poyraz dk. 77), Yusuf Avcılar
68 Aksaray Belediye Spor: Mehmet Akif Önal, Ömer Yıldırım (İbrahim Konuksever dk. 78), Gürcan Gözüm, Mustafa Apardı (Oğuzhan Köseoğlu dk. 59), Alpay Cin (Hikmet Enes dk. 59), Muhammet Taha Şahin, Talha Özler, Serkan Gürses, Necmi Çoban, Vehbi Furkan Yıldırım, Tayyib Kanarya
Goller: Gökhan Özer (dk. 54), Gökhan Erdöl (dk. 60, 69 ve 86) (52 Orduspor FK), Eşref Korkmazoğlu (dk. 15 k.k.), Serkan Gürses (dk. 32) (68 Aksaray Belediye Spor)
Kırmızı Kartlar: Muhammet Taha Şahin (dk. 69), Tayyib Kanarya (dk. 71) (68 Aksaray Belediye Spor)