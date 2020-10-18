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3. Lig: 52 Orduspor FK: 5 - Slivrispor: 0

Misli.

com 3. Lig 4. Grup 5. hafta maçında 52 Orduspor FK, sahasında Silivrispor'u 5-0 mağlup etti.



Stat: 19 Eylül


Hakemler: Engin Atmaca, Barış Çiçeksoyu, Feyzullah Çimen


52 Orduspor FK: Berat Çelebi, Gürkan Arslan (Gökhan Berkay Yıldız dk. 83 ?), Şükrü Kaan Kılıçaslan (Volkan Akyıldız dk. 74), Sebahattin Ustax (Gökhan Aydaş dk. 74), Oğuzhan Birben (Hakan Yüce dk. 85 ?), Halil İbrahim Pekşen (Efe Kağan Kayahan dk. 83 ?), Muhammed Emin Balcılar, Burçin Yüksel, Emrullah Sarıhasanoğlu, Eşref Korkmazoğlu, Hakan Doğru


Silivrispor: Mert Danışmaz, Mehmet Albayrak, Mustafa Cevret (Sercan Besler dk. 45), Tufan Deniz Gelen, Oğuz Yavuz, Cankat Algür (Ömer Faruk Acı dk. 45), Veli Uğur Kara (Alper Kağan Çakır dk. 38), Şehmus Aslan (Yusuf Apaydın dk. 79), Ardahan Gündoğdu, Bülent Demir (Ömer Memiş dk. 45), Ramazan Çeri


Goller: Sebahattin Usta (dk. 13 ve 40), Şükrü Kaan Kılıçaslan (dk. 59), Halil İbrahim Pekşen (dk. 63), Volkan Akyıldız (dk. 90+2) (52 Orduspor FK)


Kırmızı kart: Mert Danışmaz (dk. 36) (Silivrispor)

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