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3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Artvin Hopaspor: 0

Misli.

com 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Ahmet Ecevit, Yavuz Bahadır Ordu, Süha Adıyaman


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan (Emrah dk. 81 ?), Enver, Rıdvan Sönmez, Hacı Şükrü (Sinan dk. 81 ?), Onur Hafızoğlu (Doğukan dk. 81 ?), Mehmet Seçme (İsmail dk. 65), Fatih (Kemal dk. 86 ?), Emre Usta, Rıdvan Sağlam, Tevfik Doğukan


Artvin Hopaspor: Furkan Keleş, Fatih, Eray, Hüseyin Can (Tugay dk. 63), Furkan (Mertcan dk. 75), Doğukan, Doğan Çamlı, Ufuk Boncukçu, Yücel, Mehmet (Berkay dk. 62), Mertcan (Güray dk. 75)


Sarı kartlar: Rıdvan Sönmez (Fatsa Belediyespor), Hüseyin Can (Artvin Hopaspor)

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