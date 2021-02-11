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3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Malatya Yeşilyurtspor: 2

Misli.

com 3. Lig 1. Grup 18. hafta maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Malatya Yeşilyurtspor'a son dakikada yediği golle 2-1 yenildi.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Ramazan Haymana, Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan Günel, Gökhan Açıkgöz, Enver, İsmail (İsmail dk. 72), Fatih, Emre Usta (Mehmet Seçme dk. 72), Yeldar, Burak, Ahmet Mumin (Doğukan dk. 86 ?), Tevfik Doğukan


Malatya Yeşilyurtspor: İsmail, Erşan, Emre (Uğurcan dk. 88 ?), Akın, Gökhan Payal (İzlem Anıl dk. 28), Ayhan, İlker, Erhan, Mücahit Çakır, Halil (Deniz dk. 66), Güney (Burak dk. 88 ?)


Goller: Yeldar Yamaç (dk. 90+1) (Fatsa Belediyespor), Ayhan Gürbüz (dk. 86), Uğurcan (dk. 90+5) (Malatya Yeşilyurtspor)


Sarı Kartlar: Ahmet Mumin, Gökhan (Fatsa Belediyespor), Ayhan (Malatya Yeşilyurtspor)

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