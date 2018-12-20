3 mahalleye geçiş sağlanan menfezin yapımı tamamlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yassıbahçe-Bülbül-Buharı Mahallelerinin alternatif yolu, dereye yapılan 3 gözlü menfez sayesinde tekrar ulaşıma açıldı.

Yassıbahçe-Bülbül-Buharı Mahallelerine geçiş sağlanan menfez 2016 yılında meydana gelen sel afetinde yıkılmış, 2 yıllık süreçte birkaç kez tadilat gördüyse de son sel afetinde tamamen yıkılmıştı. Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü İkinci Bölge Şefliği tarafından bir hafta süren çalışma ile Yassıbahçe-Bülbül-Buharı Mahallelerine geçiş sağlanan dereye 3 gözlü 7,5 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde menfez yapılarak yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Konu takibimizdeydi

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Yassıbahçe-Bülbül-Buharı Mahallelerine geçiş yapılan deredeki menfezin yıkılmasından sonra konuyu DSİ, Karayolları gibi kurumlarla sürekli görüşerek takip ettiklerini belirterek, “Menfezin ilk yıkılma tarihinden sonra birkaç kez onarım yapılsa da bir yıl önceki selde menfez tamamen yıkılmıştı. Gelinen noktada menfezi tekrar yaparak 3 mahalleye ulaşıma tekrar açtık. Cenab-ı Allah tekrar bir sel afetinden hepimizi korusun” diye konuştu.