Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 Kasım “Milli Ağaçlandırma Günü” ve “Türkiye Yüzyılına Nefes” projesi çerçevesinde 300 fıstık çamı toprakla buluştu.

“Milli Ağaçlandırma Günü” ve “Türkiye Yüzyılına Nefes” projesi nedeniyle 81 ilde 11 Kasım saat 11.11'de eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikim etkinliği Ordu'nun Ünye ilçesinde de yapıldı. Törende 300 fıstık çamı protokol ve öğrenciler tarafından toprağa dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan Ünye Orman İşletme Müdürü Ömer Akça, “2020 yılında Cumhurbaşkanımızın Resmi Gazete'de ilanı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmişti. O günden bu yana da Orman Genel Müdürlüğü olarak 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde aynı anda fidan dikim törenleri gerçekleştiriyoruz. Biz de Ünyemizde nasıl bir Çamlık ve Çınarsuyu varsa burayı da o şekle çevirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ülke genelindeki ağaçlandırma seferberliği ile ilgili faaliyetler içerisine Kaymakamımız başta olmak üzere öğrencilerimiz ve STK temsilcilerimizle katıldık. Bu bölgede daha öncede diktiğimiz fidanlarımız vardı. Çoğu da tutmuş. Şimdi hem eksikliklerini tamamladık hem de diğer açık olan bölgeleri tekrar ağaçlandırarak bu bölgenin güzel bir mesire alanına dönüşmesine katkı sunduk” diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Biz de ülkemizin her yerinde olduğu gibi Belediye Başkanımız, kamu kurumlarımız ve öğrencilerimizle birlikte daha yeşil Ünye'ye hizmet etmek için burada genç fidanlarımızı toprakla buluşturduk” şeklinde konuştu.

Etkinlik fidan dikiminim ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.