33 yıldır tabancalara işlemeli kılıf üretiyor

Ordu'da hakiki deri kullanarak el emeği tabanca, şarjör ve cep telefonu kılıfı üreten Mustafa Genceroğlu, Türkiye'nin farklı illerindeki emniyet ve askeri personellere ürün gönderdiğini, kimi zaman yurt dışındaki müşterileri için dahi kılıf yaptığını belirtiyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan ve geçmişte deri ayakkabı üzerine çalışan babasının mesleğini bir nebze de olsa sürdüren Genceroğlu, 33 yıldır hakiki deriden tabanca, şarjör ve bıçak kılıfı yapıyor. El emeği olarak üretilen ve işlemeli olduğunda günde 2 tane yapılabilen kılıflar, Türkiye'deki illerin yanı sıra kimi zaman yurt dışına da gönderiliyor. Genceroğlu insanların artık hazır ürünler yerine kendi zevklerine göre tasarlanan el emeği ürünlri daha çok tercih ettiklerini ifade ediyor.

“İşlemeli bir kılıf 6 saati bulabiliyor”

Baba sanatı olan mesleği 33 yıldır devam ettirdiğini ifade eden Mustafa Genceroğlu, işlemeli bir kılıfın 6 saatlik bir işlem sonucu hazırlandığını belirterek, “Atölyemde kemer imalatının yanında daha çok silah ve şarjör kılıfı yapıyoruz ve telefon kılıfları da yapıyoruz. Yani bir üründe kılıf yapılabilecek her şeye deri kılıf hazırlıyoruz. Ağırlıkla cep telefonu ve tabanca üzerine çalışıyorum. Bizim işlemlerde işleme ağırlıklı oluyor. Kılıfların sade ve işlemeli olması üretim aşamasını değiştiriyor. Bunları vaketa deri dediğimiz bir tür var ve ıslatarak çalışıyoruz. Desen kalıpları var bu işlemler bazı süreçten geçiyor, bu nedenle işlemeli kılıflar 6 saati bulabiliyor” dedi.

“Uzun ömürlü oluyor, insanlar artık el emeği ürünler tercih ediyor”

“Yurt içinde satışlarımız devam etmekte, kimi zaman yurt dışından da müşterilerim oluyor ve sosyal medyadan da satışlar yapıyorum” diyen Genceroğlu, “Bu şekilde talep oluyor ve satışları yapıyorum. Günde iki tane işlemeli silah kılıfı, 6 tane de sade kılıf dikebilirim. İşlemesi ne kadar çok olursa iş o kadar uzun süre alıyor. Silah kılıfları işlemeli olarak 350 TL, sade kılıfları ise 250 TL'den yapıyoruz. İnsanlar sahte deri yerine hakiki deri istiyor, bu nedenle talep artıyor. El sanatı olduğu için ve hakiki deri olduğundan insanlar tercih ediyorlar, uzun ömürlü oluyorlar. Türkiye'de benim ürün göndermediğim il kalmamıştır. Kimi zaman askeri personeller ve emniyet teşkilatına da tabanca kılıfları gönderiyoruz” şeklinde konuştu.