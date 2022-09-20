38 kiloya düşünce hayattan ümidini kesti, memleketi Ordu'da hayata döndü

Bursa'da yaşayan 33 yaşındaki Ordulu İsmet Gün, 2 yıl önce hayatını kâbusa çeviren Crohn hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde 58 kilodan 38 kiloya kadar düşen 3 çocuk babası Gün, gördüğü tedavilerden fayda göremeyince hayatından umudunu kesti. ‘Öleceksem kendi memleketimde öleyim' düşüncesiyle geldiği Ordu'da son bir çare olarak Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvuran Gün, gördüğü tedavi sonucunda sağlığına kavuşarak yaşadığı şehre geri döndü.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde doğup büyüyen 33 yaşındaki İsmet Gün çalışmak için yıllar önce Bursa'ya göç etti. 2 yıl önce Crohn (Kron) hastalığı tanısı koyulan Gün, sağlığının bozulması sonucunda hayatının en zor günlerini geçirirken maddi manevi kayıplara da uğradı. Gördüğü tedaviler sonucunda olumlu yanıt alamayarak hızla kilo vermeye devam eden hasta yatağa bağımlı hale geldi. Gün, maddi, manevi, bedenen gücünün tükendiğini hissettiği anda “Öleceksem bari memleketimde öleyim” diyerek Ordu'ya döndü. Tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz'le yolları kesişen Gün, hekimi ile yaptığı görüşmede tedavi sürecine sıfırdan başlaması gerektiğini anladı. Doç. Dr. Fuat Ekiz'in tedavisi olumlu sonuçlanan Gün, artık kullandığı birçok ilacı almıyor, kendini daha iyi ve sağlıklı hissediyor.

“38 kiloya düşünce memleketimde ölmek istedim”

Hastalığından dolayı zor günler geçiren İsmet Gün, yaşadığı süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yaklaşık 3 yıl önce yakalandığım Crohn hastalığı nedeniyle çok zor günler geçirdim. Tedavi süreci boyunca 20 kilo verdim ve 38 kiloya kadar düştüm. Artık yatağa bağımlı hale geldim. Kendimden umudu kestiğimi hissettiğim anda tüm gücümü toplayarak ailemle helalleştim ve arabama binip zor bela memleketim Ordu'ya geldim. Öleceğimden emindim ve bunun memleketimde gerçekleşmesini istedim. Akrabalarımın tavsiyesi üzerine, son bir umutla Medical Park Ordu Hastanesi‘nde Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz'e başvurdum, yaşadığım tüm süreci ve artık umudumun kalmadığını anlattım. Fuat hocayla yaptığım görüşme sonrasında kullandığım ilaçların birçoğunu bırakarak, yeni bir tedavi sürecine başladım. Karşımda beni iyileştirmeye çalışan bir doktor gördüm. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendimi daha iyi hissettim. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Kontrol günlerim gelsin ve muayene olayım diye günlerimi iple çekiyorum. Artık kendimi müthiş hissediyor ve ümidimin kesildiği anda kazandığım savaşta yanımda en büyük destekçim olan Doç. Dr. Fuat Ekiz'e teşekkür ediyorum.”

“Tedaviden fayda görerek kilo aldı ve normal hayatına geri döndü”

Hastasını uyguladığı tedavi protokolüyle yeniden hayata döndüren Doç. Dr. Fuat Ekiz ise tedavi süreci ile ilgili şunları söyledi:

“İsmet Bey Crohn hastalığı nedeniyle takipte olan ancak klasik tedavilerden fayda görmemiş bir hastaydı. Kendisini değerlendirdikten sonra yeni kuşak biyolojik ajan dediğimiz ilaçlara başladık. Sıkı takibe aldık. Tedaviden fayda gördü, kilo aldı ve normal hayatına geri döndü. Şu anda 2 ayda bir Bursa'dan hastanemize takip için geliyor. Hastamıza şifa olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uyguladığımız tedavinin karşılığında kendisini böyle güler yüzlü ve memnun görmek bizleri de mutlu ediyor.”