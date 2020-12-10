3.Lig: Fatsa Belediyespor : 0 - Bucaspor : 3

Misli.
com TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928'e 3-0 mağlup oldu.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Erkan Engin, Hicri Yıldırım, Burak Özer
Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan, Rıdvan Sönmez (Enver dk. 71), Emrah, Hacı Şükrü, İsmail, Mehmet Seçme (Doğukan dk. 71), Emre Usta, Muhammet Burak, Sinan, Tevfik
Bucaspor 1928: Şener, Ufuk (Alper dk. 82 ?), Berke (Saruhan dk. 82 ?), Osman, Oğuz (Sabahattin dk. 89 ?), Cuma (Burak Sürmeli dk. 74), Tunç, Yusuf (Burak dk. 74), Gökhan, Yalçın, Ahmet
Goller : Ahmet (dk.11), Tunç (dk. 55), Oğuz (dk.58) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: Sinan, Gökhan ( Fatsa Belediyespor), Tunç, Yusuf, Osman(Bucaspor 1928)