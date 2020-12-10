İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3.Lig: Fatsa Belediyespor : 0 - Bucaspor : 3

Misli.

com TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928'e 3-0 mağlup oldu.



Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Erkan Engin, Hicri Yıldırım, Burak Özer


Fatsa Belediyespor: Ömürcan, Gökhan, Rıdvan Sönmez (Enver dk. 71), Emrah, Hacı Şükrü, İsmail, Mehmet Seçme (Doğukan dk. 71), Emre Usta, Muhammet Burak, Sinan, Tevfik


Bucaspor 1928: Şener, Ufuk (Alper dk. 82 ?), Berke (Saruhan dk. 82 ?), Osman, Oğuz (Sabahattin dk. 89 ?), Cuma (Burak Sürmeli dk. 74), Tunç, Yusuf (Burak dk. 74), Gökhan, Yalçın, Ahmet


Goller : Ahmet (dk.11), Tunç (dk. 55), Oğuz (dk.58) (Bucaspor 1928)


Sarı kartlar: Sinan, Gökhan ( Fatsa Belediyespor), Tunç, Yusuf, Osman(Bucaspor 1928)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.