Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.

Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazayı taraflar maddi hasarla atlatırken olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale etti ve yol trafiğe 15 dakika sonra açıldı.