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4 araç birbirine girdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.


Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazayı taraflar maddi hasarla atlatırken olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale etti ve yol trafiğe 15 dakika sonra açıldı.

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