İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

4. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen Irak uyruklu 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen Irak uyruklu 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Bucak Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 4. kat havalandırma boşluğuna düşen 11 yaşındaki Irak uyruklu Abdullah Nasır adlı çocuk için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ağır yaralı olarak bulunan Nasır, hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.