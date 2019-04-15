5 katlı binanın çatı katı yandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah çatı kısmında bir işçinin izolasyon çalışması sonrası elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürürken, çatı katında maddi zarar meydana geldi.

Olayı anlatan apartman yöneticisi Ahmet Aybastı, "Dün yağan yağmurdan dolayı çatı arasından su sızıyordu. Sabah 09.30 sıralarında usta geldi. Çatıda izolasyon çalışmasını yaptıktan sonra saat 11.30 sıralarında çatıda yangın çıktı. Tabii tam kesin neden çıktığını biz de bilmiyoruz fakat çatıda bulunan elektrik kontağından şüpheleniyoruz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.