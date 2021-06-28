5 ülkeden arıcılık iş birliği

Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova, arıcılık konusunda işbirliği yapma kararı aldı.

Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında arıcılık sektörüne yönelik gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Aracılık Konferansı Ordu'da yapıldı. Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, Romanya Galati Tehnopol Birliğince hazırlanan ve DOKA'nın ortağı olduğu Karadeniz Havzasındaki Arıcılık Ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün Ve Ticaretin Arttırılması Projesinin bir faaliyeti olarak gerçekleştirilen konferansa, Ordu Valisi Tuncay Sonel'in yanı sıra DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, DOKA Ordu İl Temsilcisi Harun Göçer ve proje ortaklarından Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'dan davet edilen misafirler katıldı.

Uluslararası Karadeniz Arıcılık Konferansında bir konuşma yapan ve Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'dan gelen misafirlere Ordu'dan bahseden Vali Tuncay Sonel, konferansın ülkemize, çiftçilere ve yöre insanlarına hayırlar getirmesini temenni etti.

Vali Sonel, arıcılık faaliyetlerinde Türkiye'nin dünyada ilk 5.sırada olduğunu belirterek, Ordu'nun ise bal üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Konuşmasının devamında Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'dan gelen misafirlere Ordu'dan bahseden Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun hem Türkiye'nin hem de Karadeniz'in incisi konumunda olduğunu ifade etti.

5 ülke ortak çalışacak

Konferansta DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da söz alarak, projenin amacından bahsetti.

Adıyaman, ‘Karadeniz Havzasındaki Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Arttırılması Projesi' ile arıcılık sektörünün önemini ve farklı ülkelerdeki arıcılık deneyimlerini proje paydaşları ile paylaşarak büyük bir sinerji ve bilgi aktarımının sağlanacağını ifade etti. Adıyaman, “Bugüne kadar DOKA olarak bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınması için yaklaşık 15 milyon Euro tutarında bir fon kullanmışız Avrupa Birliğinden. Bugün içinde konferans etkinliği de bulunan projemiz ve Karadeniz havzası Sınır Ötesi İşbirliği Kapsamında desteklenen bir proje. Arıcılık bölgemiz için, ülkemiz için ve tüm dünya için önemli bir konu. Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi hakikaten dünyada çok ciddi gelişme eğilimi gösteriyor. İklim şartları, coğrafi koşullar ve ballı bitki örtüsü bakımından da ülkemiz mükemmel bir konumda. Ordu ilimiz de Türkiye'de birinci sırada. Bu projemiz ile Karadeniz komşularımız Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Moldova'dan ortaklarımızla beraber arıcılık sektörü paydaşlarına ve kamuoyuna yönelik eğitim çalışmaları, teorik ve teknik anlamda uygulamalı saha çalışmaları, bilgi paylaşımı, tanıtım faaliyetleri gibi birçok etkinlik düzenledik”

Romanya Galati Tehnopol Birliği Temsilcisi Laurentiu Drasovean da ‘Karadeniz Havzasında Arıcılığın Durumu' hakkında bilgilendirmede bulundu. Konferansta ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Oktay Yıldız ve Prof. Dr. Sevgi Kolay tarafından ‘Arı Ürünlerinde Kalite ve Ürün Geliştirme' ve ‘Apiterapi' konularında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Yeniar ‘İklim Değişimi; Arı, Arıcı ve Uygulamaya Yönelik Arıcılık Adaptasyonları' konularında sunumlar yaptı.