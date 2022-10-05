50 yıldır hayallerini tuvale resmediyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Suat Hakkı Kutay, yıllar önce çevre temizliğine dikkat çekmek için başladığı çizimlerine 50 yıldır devam ediyor.

Askerlik yıllarında çevresinde gördüğü çöpleri toplayarak temiz dünya mesajı vermek adına başladığı resim çizimlerini hayalleriyle buluşturan 3 çocuk babası Suat Hakkı Kutay, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaptığı gezi ve ziyaretlerle doğanın temizliğini tuvallerine yansıtıyor. Gittiği her yerde yol kenarları, park ve bahçeler gibi doğayla iç içe olan alanlarda bulunan çöpleri alarak olduğu yeri resmeden Kutay, bu duyarlılığını 50 yıldır sürdürüyor.

“Kendi temiz doğal çevreci hayallerimi tablolarımla çizmeye başladım”

Kurduğu temiz dünya hayaliyle çevre kirliliğine ve temizliğine duyarlılık göstermek için çizimleri yaptığını söyleyen Güzel sanatlar eğitim fakültesinden mezun 69 yaşındaki Suat Hakkı Kutay, “Ben emekli olduktan sonra Türkiye genelinde gittiğim yerlerde yol kenarlarında tabiatın çok fazla tahrip edilerek çöpleştirildiğini gördüm. Tabi bende doğanın temizliğine istinaden özlemimi gidermek amacıyla kendi temiz doğal çevreci hayallerimi tablolarımla çizmeye başladım. Hatta çizdiğim tablolarıma insan resmi bile koymuyorum. Tertemiz bir doğa hayalimde canlandırarak onların resimlerini yapıyorum” dedi.

“Çizdiğim tablolarımla duyarlılık göstermeye çalışıyorum”

Temiz bir dünya için çizdiği tablolarıyla duyarlılık oluşturmaya çalıştığını söyleyen Kutay, “Örneğin iyi niyetli yapılmış bir çeşmeyi insanlarımız ortaya koyduklarında bazılarını çöplerini ve pisliklerini çeşmenin dibine bırakıyor. Başka birileri geldiği zaman rahatsız olur. Bende bunu yaşadığım için temiz bir dünya hayaliyle buna bir nebze olsun çizdiğim tablolarımla duyarlılık göstermeye çalışıyorum. Mesela araç kullanan birisi gözümün önünde çöp atmıştı. Bende düşürüldüğünü zannederek onu yerden alarak çöpü atan kişiye verdiğimi biliyorum. Elimden geldikçe ben doğa için müdahalemi yapıyorum. Ama kültür düzeyi zenginleşmiş yerlerde insanların anlayacağı dilde yaptığım resimlerle cevap vererek iletişim kurmaya çalışıyorum. Yaptığım her resmi çöple bağdaştırarak yerine tertemiz bir doğa çizerek benimsettirmeye çalışıyorum” diye konuştu.