50 yıllık evli çiftin vefa ve sevgi örneği duygulandırdı

Ordu'da 50 yıllık evli çiftten biri by-pass diğeri bacak atardamarının açılması için sırayla ameliyat olurken, vefa ve sevgi örneği göstererek birbirlerine refakat ettiler.

Ordu'da yaşayan Samiye (73) ve Halil Erin (83) çifti 4 ay önce Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ümit Yener'in kapısını çaldı. Samiye Erin göğüs ağrısı, Halil Erin ise bacak ağrısı şikayetlerinin olduğunu söyledi. Yapılan tetkiklerde, Saniye Erin'in kalp, Halil Erin'in ise bacak damarlarında tıkanıklıklar olduğu belirlendi.

Ameliyatların aynı süreçte yapılması önerisine Halil Erin, ‘Önce eşimi sağlığına kavuşturun' diyerek fedakarlık yaptı ve kendi tedavisini eşinden sonraya bıraktı. By-pass ameliyatına alınan Samiye Erin'e kalbini durdurmadan en büyük atardamarına meme atardamarı bağlandı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sürecinde Halil Erin, çektiği bacak ağrısına rağmen 5 gün boyunca eşine refakatçilik yaptı.

Halil Erin, 4 ay sonra, "Artık sıra bende" diyerek tekrar hastaneye başvurdu. Doç. Dr. Ali Ümit Yener, anjiyografi ile Halil Erin'in bacak damarlarını görüntüledi. Bacak atardamarında müdahale gerektiren ciddi darlıklar olduğu ve bu darlıkların olduğu yerlerin adeta taşlaştığı teşhisini yaptı. Doç. Dr. Ali Yener, “Bu bölgelerden bir tünel açar gibi tıraşlayarak geçtik. Darlık olan yerleri tekrar daralmasın diye ilaçlı balonlarla genişlettik ve kan akımını sağladık. Bu kez Samiye Hanım eşine refakat etti. Çiftimiz, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerini hiç yalnız bırakmadı” dedi.

50 yıldır evli olduklarını söyleyen Samiye-Halil Erin çifti, “Biz birbirimizle şifa buluyoruz. Birimizden birine bir şey olursa ne yaparız bilmiyoruz. Çok şükür sağlığımıza kavuştuk, kendi şehrimizde, kolay ulaşılabilir bir şekilde ameliyatımızı ve tedavimizi gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Ümit Yener'e ve tedavimiz süresince bizlere her türlü yardım ve kolaylığı gösteren hastane personeline çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.