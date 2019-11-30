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50 yıllık yol ilk kez asfalt gördü

Gürgentepe ilçesinin en önemli bağlantı yollarından biri olan ve 50 yıldır asfalt bekleyen 8,5 km’lik Okçabel-Tepeköy asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

Gürgentepe ilçesinin en önemli bağlantı yollarından biri olan ve 50 yıldır asfalt bekleyen 8,5 km'lik Okçabel-Tepeköy asfaltlanarak ulaşıma açıldı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Gürgentepe ilçesinde yapımı tamamlanan ve toplamda 8,5 kilometrelik sıcak asfalt dökülen Okçabel-Tepeköy bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi. Gürgentepe ilçesinin her yönüyle tanınan bir ilçe olacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. 50 yıllık sorun haline gelen Gürgentepe ilçesi Okçabel ve Tepeköy grup yolunun 8,5 kilometrelik kısmını sıcak asfalt ile buluşturduk. Vatandaşlarımız bu yolda konforlu bir şekilde gidip gelecekler. Bu yol ayrıca Kabataş ve Aybastı ilçelerine de ulaşım sağlayacak. Burayı sadece asfaltı ile değil her şeyi ile tanınan bir ilçe yapacağız” dedi.

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