500 yıllık miras tarihi dokunuş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1560-1600 yılları arasında tamamen ahşap kullanılarak inşa edilen tarihi Laleli Camisi'nde çevre düzenleme çalışması yapacak.

2012 yılında restore edilerek ibadete açılan Laleli Çivisiz Camisi'nin çevre düzenleme projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Kısa sürede çalışmalara başlayacak olan ekipler, yapacağı peyzaj çalışmaları ile cami çevresini de tarihi mirasa yakışır bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor. İkizce Laleli Camisi'nin bölgenin önemli bir değeri olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Tarihi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Tarihi camileri, çeşmeleri, mezarları ve önemli yapıları restore ederek geleceğe taşıyoruz. Laleli Camisi çevresinde yapacağımız düzenleme çalışmasıyla da caminin cazibesini artıracak, ilimizin önemli bir marka değerini gelecek kuşaklara aktarmış olacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Caminin ihtiyaçlarına cevap verecek olan çevre düzenleme projesi kapsamında şadırvanın yanı sıra çeşitli peyzaj ve dinlenme alanları oluşturulacak. Yürüyüş yolları, oturma grupları, çardak, otopark, sert zemin düzenlemesi, aydınlatmalar ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte tarihi cami çevre düzenlemesiyle de dikkat çekecek.