54 yıllık tiyatrodan bir sezonda 182 oyun

Eylül 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında 2'si çocuk oyunu 2'si yetişkin oyunu olmak üzere haftada toplam 4 oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkan OBBKT, sezon boyunca toplam 182 oyun ile 30 bin 77 sanatsevere ulaştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, bir tiyatro sezonunun daha sonuna gelirken yıl içerisinde çıkardığı birbirinden güzel oyunlarla vatandaşların gönüllerini fethetti. Açıldığı günden bu yana perdelerini hiç kapatmadan Ordu'nun kültürel ve sosyal çehresine renk katan OBBKT, ‘Kaç Baba Kaç' adlı oyunla Akçaabat ve Denizli'de düzenlenen festivallere katılarak izleyiciler tarafında büyük ilgiyle karşılandı. 19 ilçede turnelerine devam eden OBBKT, her salı ve cuma yetişkin oyunları ile her çarşamba ise çocuk oyunlarıyla öğrenci ve sanatseverlerin karşısına çıktı. OBBKT, Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı Cemil Gündüz'ün yönettiği ‘Hisse-i Şayia', Hayati Çıtaklar'ın yazdığı Yeliz Varol'un yönettiği ‘Pinokyo', Duygu Akşen Cindoruk'un yazdığı Bülent Reisoğlu'nun yönettiği ‘Çizmeli Kedi', Ray Coone'nin yazdığı Haldun Dormen'in çevirdiği ve A. Rıfat Çol'un yönettiği ‘Kaç Baba Kaç' adlı oyunları sahneye koydu.

Ayrıca 15 Nisan 2019-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Genç Tiyatro Günleri Festivali'ni düzenleyen OBBKT, 5 gün boyunca devam eden atölye çalışmaları, liselerin ve tiyatro gruplarının oyunları ile beğeni kazanarak ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Hakan Bilgin'in söyleşisiyle harika bir final yaptı.

5 yılda 844 oyun

2014-2019 yılları arasında 844 oyunla seyircilere kapılarını açan OBBKT, 148 bin 907 seyirciye ulaşarak tiyatroseverlerin beğenisi kazandı. Her sezon kendini geliştiren OBBKT, sezonu kapatırken ara vermeden yeni sezon oyun seçme çalışmalarına başladı.