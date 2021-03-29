5.5 yaşındaki kitap kurdu Ömer

Ordu'da Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 57. Kütüphane Haftası'nda "Oku Kitabını, Al Altınını" yarışmasında 5,5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Ömer, kendi grubunda herkesi geride bırakarak birinci oldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bu yıl 57.'si kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen “Oku Kitabını, Al Altınını” adı altında düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirdi. Proje kapsamında okul öncesi öğrencisi olan 5,5 yaşındaki Ömer Zair Çukur'un kütüphaneye giderek 72 tane ödünç kitap aldığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Vali Tuncay Sonel, “Kütüphaneler Haftası sebebiyle ‘Oku kitabını Al Altınını' projesi kapsamında bir yarışma düzenledik ve bunu 7 kategoride yaptık. Ordu'muzda en fazla kitap okuyan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, kamu görevlisi ve yöre insanımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Kütüphaneye gidip ödünç kitap alıp okuyanları bugün ödüllendireceğiz. Beni mutlu eden okul öncesinde Ömer evladımız 72 tane kitap almış ve kütüphaneye gitmiş. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Ordu'da kütüphanesi olmayan ilçe yok”

Törende Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Ordu'nun kütüphane kullanımı ve ödünç kitap alma sayısının, Türkiye standartlarının çok üzerinde olduğunu belirterek, Ordu ili genelinde kütüphanesi olmayan ilçenin bulunmadığını söyledi.

Toparlak, şu bilgileri verdi: “Ünye ilçesinde bebek ve çocuk kütüphanesi açacağız. Aynı zamanda sizin talimatlarınızla Gülyalı'da modern bir kütüphane çalışması başlattık. Gölköy'de yine aynı şekilde eş zamanlı çalışıyoruz. Kütüphanesi olmayan ilçemiz yok. Bazı ilçelerimizdeki kütüphanelerimizi de modernize ediyoruz. Türkiye'de bu konuda rol model olduk. Çok güzel çalışmalarımız var. Aynı zamanda bir kütüphane projesi geliştirdik 5 yıl önce. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği yaprak bütün ilçelerde rehberlik derslerinde öğrencileri kütüphaneye alarak, kütüphane ile tanıştırıyoruz, kayıt ediyoruz, üye yapıyoruz. Aynı zamanda kütüphane kullanım sayısını, kullanıcı sayısını ve ödünç kitap alma sayısını da Türkiye standartlarının çok üzerine çıkardık. Bu manada kazanma istatistiklerine baktığımızda, Ordu'nun son 6 yıldır trendinin yükseldiğini görüyoruz.”

İşte en çok kitap okuyanlar

Daha sonra Vali Tuncay Sonel, 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında en çok kitap okuma etkinliğinde Ordu Çocuk Kütüphanesi Ödünç Kitap Verme Bölümünden Okul öncesi grubu 72 kitap ile Ömer Zahir Çukur, Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Ödünç Kitap Verme Bölümü İlkokul çocuk grubundan 274 kitap ile Ayliz Zeynep Yurdakul, Çocuk Ortaokul grubundan 57 kitap ile Okan Utar, Genç Lise grubundan 61 Kitap ile Serranur Osma, Üniversite Grubundan 17 kitap ile Şura Aydın, Ev Hanımı Halk Grubundan 60 kitap ile Esra Durmaz Kadıoğlu, Yetişkin Kamu Grubundan 81 kitap ile birinci olan Yakup Altunışık'ı içerisinde çeşitli kitapların bulunduğu kitap seti ve altınla ödüllendirdi.

Vali'den 75 yaşındaki Emine nineye vefa

Vali Tuncay Sonel ödül töreni sırasında, 1997 yılında Kütahya ili Simav ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulunduğu sırada “Oku Kitabını, Al Altınını” isimli proje kapsamında en çok kitap okuyarak birinciliği elde eden ev hanımı 75 yaşındaki Emine Ekmen'i telefonla aradı.

Emine Ekmen, telefondaki sesin Vali Tuncay Sonel'e ait olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Telefonda Vali Sonel ile konuşurken oldukça duygulanan 75 Yaşındaki Emine Ekmen “Sayın Valim sağlığınıza duacıyım. Beni arayarak çok duygulandırdınız, çok mutlu ettiniz. Beni çok sevindirdiniz. Allah'a emanet olunuz” diyerek duygularını dile getirdi.