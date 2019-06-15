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6. kez başkan seçildi

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Genel Kurulu’nda seçime tek liste ile giden Serdar Salman güven tazeleyerek 6.

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Genel Kurulu'nda seçime tek liste ile giden Serdar Salman güven tazeleyerek 6.kez başkan seçildi.


Büyük Sanayi Sitesi Toplantı Salonunda gerçekleşen genel kurulda üyelerin oylarını alan Serdar Salman, güven tazeledi.


Serdar Salman başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Ekrem Koçan, Ayhan Baş, Remzi Şirin, Bülent Özyürek, Resul Serdar, Mustafa Yangın, Orhan Dinçer, Ahmet Sezgin ve Adem Çetinkaya.

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