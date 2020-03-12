İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6. sınıf öğrencisi, Başkan Güler'den robotik kodlama sınıfı istedi

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı’na katılan Çamaş Yüzüncü Yıl Şehit Mustafa Nehir Ortaokulundan gelen 6.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Çamaş Yüzüncü Yıl Şehit Mustafa Nehir Ortaokulundan gelen 6. sınıf öğrencisi İclal Havva İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den robotik kodlama sınıfı istedi.


Meclis kürsüsüne gelerek bir konuşma yapan İclal Havva İnan, Çamaş'ın Ordu'nun en küçük ilçelerinden biri olduğunu ifade etti. İnan, “Ordu'nun en küçük ilçelerinden birisiyiz ancak isteklerimiz fazla. Sizlerden yaşanabilir bir Çamaş istiyoruz. Oyun alanları, robotik kodlama sınıfı konusunda destek istiyoruz. İlçemiz göç veren yerlerden birisi. Göç veren bir konumda olan ilçemizde iş alanları oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.


Başkan Güler, İnan'ın taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.