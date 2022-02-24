60 yıl sonra tek karede buluştular

Ordu'da vefat eden eşiyle 1962 yılında evlenen ve yan yana tek kare fotoğrafı olmayan yaşlı adam, farklı fotoğraflardan birleştirilerek dizayn edilen fotoğraf karesiyle eşiyle tek karede buluştu.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde tek başına hayatına devam eden Şahin Keskin'e hem hal hatır sormak hem de taleplerini dinlemek üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şahin Keskin'in eşini çok özlediğini ve 60 yıllık evlilikleri boyunca yan yana tek kare fotoğraflarının olmadığını dile getirmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Duygu dolu anlar

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrı ayrı karelerde fotoğrafları bulunan Şahin Keskin ve eşi Işıl Keskin çiftinin görsellerini yan yana tek bir fotoğrafta birleştirdi. Bu sürpriz ile yaşlı adamın tekrar kapısını çalan ekipler, fotoğrafı kendisine teslim etti.

Fotoğrafı gördüğünde duygu dolu anlar yaşayarak göz yaşlarına hâkim olamayan Keskin, “Yan yana hiç fotoğrafımız yoktu, bizi birleştirdiniz. Allah sizden razı olsun” dedi.

Şahin Keskin, “Biz 1962 senesinde evlendik. O zamanlarda böyle fotoğraf çektirmeye imkânımız olmadığı için eşim ile yan yana fotoğrafımız yoktu. Siz bizim fotoğraflarımızı alarak yan yana getirdiniz. İkimizi bir araya getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bir ömrü sığdırdığı fotoğraf karesi, çerçevesi ile birlikte Şahin Keskin'in başucuna asıldı.

“O anki mutluluğu anlatılacak gibi değil”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, Şahin Keskin'e yapılan sürpriz üzerine onun mutluluğunu anlatmaya kelimelerin yetmediğini söyledi.

Daire Başkanı Bilkay şöyle konuştu:

“Her zaman olduğu gibi Şahin Amca'mızı ziyaret ettiğimiz sırada bizlere anıları anlatarak albümlerini gösteriyordu. O esnada bizlere rahmetli eşi ile birlikte yan yana bir fotoğrafının olmadığını ve onu çok özlediğini dile getirmişti. Biz de baktığımızda gerçekten yan yana tek kare fotoğraflarının olmadığını gördük. Ekiplerimiz ile birlikte ona bir sürpriz yapmak için hemen harekete geçtik. Işıl Teyzemiz ile Şahin Amca'nın ayrı ayrı fotoğraflarını alarak bir fotoğrafta birleştirip ona hediye ettik. Şahin Amca'nın ve bizlerin o anki mutluluğu anlatılacak gibi değil.”