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600 minik karne heyecanı yaşadı

Fatsa İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan Hasanoğlu Müftülük Site ve Havva Hatun 4-6 Yaş Kuran Kurslarında eğitim gören 600 öğrenci karne heyecanı yaşadı.


2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fatsa Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Hasanoğlu Müftülük Site ve Havva Hatun Kur'an Kurslarında eğitim-öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle minik öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Karnelerini öğretmenlerinin elinden alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, öğrenci velileri de verilen eğitimden memnun olduklarını ifade ettiler.

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