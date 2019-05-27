600 minik karne heyecanı yaşadı

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Fatsa Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Hasanoğlu Müftülük Site ve Havva Hatun Kur'an Kurslarında eğitim-öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle minik öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Karnelerini öğretmenlerinin elinden alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, öğrenci velileri de verilen eğitimden memnun olduklarını ifade ettiler.