600 yıllık caminin restorasyonunda tarihi kalıntılara rastlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve bölgeyi Türk topraklarına katan ilk beylik olan Hacıemiroğulları Beyliği döneminde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar (Bayram Bey) Camii'nin restorasyon çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlandı. Cami çevresinde Hacıemiroğulları Beyliği dönemine ışık tutacak 600 yıllık mimari kalıntılar ve medrese olduğu tespit edilen yapı ortaya çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle Eskipazar kazısında 3 ay süreyle çalıştırmak üzere kazıya başlayan 19 kişilik ekip, Anadolu'nun tarihine ışık tutacak eserleri ortaya çıkardı. Bölgede camiden bağımsız, farklı bir yapıya ait olduğu tespit edilen bir duvar kalıntısı ve caminin avlusundaki mezarlık alanında medrese olduğu tespit edilen yapı bulundu. Daha önce iki tarihi hamamın restore edildiği bölgenin 600 yıl önce tarihi camii, hamamlar ve medresesiyle bir eğitim merkezi olduğu düşünülüyor.

Restorasyon kapsamında ortaya çıkan mimari yapıların açığa çıkarılması üzerine restorasyon projesi revize edildi. Restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması birlikte yürütülecek.