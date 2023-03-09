600 yıllık tarihi Eskipazar Camii ibadete açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 600 yılı aşan tarihi ile Altınordu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan alanda inşa edilen Eskipazar (Bayrambey) Camii'nde sürdürdüğü restorasyon çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Camii, Ramazan ayında ibadete açılacak.

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından da desteklenen çalışmalarla Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği Dönemi'nde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar (Bayrambey) Camii yapılan restorasyon ile geleceğe taşınıyor. Aslına uygun şekilde restore edilen, halen Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenen orijinal kapısının replikası yapılarak takılan tarihi camii, iç aydınlatma, halı kaplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ramazan ayında ibadete hazır hale getirilecek.

Ekipler, caminin minaresi ile çevresinde şadırvan ve peyzaj çalışmalarına ise devam edecek.