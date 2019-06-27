675 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı

Ordu Üniversitesi'ne bağlı Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ünye Meslek Yüksekokulu, İkizce Meslek Yüksekokulu ve Akkuş Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için Ünye'de tören düzenlendi.

2018-2019 Yılı mezuniyet töreni için öğrenciler, veliler ve protokol Ünye Spor Salonunda bir araya geldi. Mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken mezun olan öğrenciler adına her okuldan bir öğrenci günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ünye, İkizce ve Akkuş Meslek Yüksekokulunda eğitimini tamamlayan 675 öğrenci törende mezuniyet sevincini yaşadı. Şölen havasında geçen mezuniyet töreninde konuşan Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Gürol Özgürce, “Türkiye'nin deniz kenarında ve çok güzel bir doğal kampüs ortamında 1994 yılından günümüze kadar lisans ve yüksek lisans eğitimi veren fakültemiz çok hızlı bir şekilde akademik kadro ve fiziki alan açısından gelişimini sürdürerek bu günlere gelmiştir. Daima pozitif yapıcı ve mütevazi olun. Merak dürtünüzü takip etmekten vazgeçmeyin. Hiçbir şeyi kendi akıl süzgecinizden geçirmeden kabul etmeyin. Size gösterilen yollardan yürümeyin. Kendi yol ve patikalardan yürüyebilsin. Ancak gönülden sevdiğiniz işlerde en iyi başarılı olabilirsiniz. Dolayısı ile ülkenize ve insanlığa katkınız da en çok ve en iyi olur” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından, fakülte geneli dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi ve mezun olan 675 öğrenci kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Törende Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında emin adımlarda yürümeleri ve başarı dileklerini iletti.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine ayrıca, İkizce Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya, İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, ODÜ Ünye İİBF İle Ünye, İkizce Ve Akkuş Meslek Yüksek Okulları Akademik Kadroları, mezun öğrencileri ve velileri katıldı.