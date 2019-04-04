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7 ayda 189 bin ton fındık ihraç edildi

Dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye, 2018-2019 sezonunun 7 ayda 189 bin 313 ton fındık ihracatı gerçekleştirirken karşılığında 1 milyar 89 milyon 657 bin dolar gelir sağladı.


Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-31 Mart 2019 döneminde, kentali (100 kg) 638 dolardan işlem gören fındık ihracatında 7 aylık dönemde 189 bin 313 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 89 milyon 657 bin 942 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.


Geçen sezonun aynı döneminde, 191 bin 138 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 211 milyon 511 bin 709 dolar gelir elde edilmişti.

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