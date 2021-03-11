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7 kişilik ailenin yaşadığı ev küle döndü

Ordu’nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin yaşadığı bir ev küle döndü.


Olay, ilçeye bağlı Karahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Canlı isimli şahsa ait iki katlı ve 7 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, ev ise küle döndü.


Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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