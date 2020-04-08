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79 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüsü yenen 79 yaşındaki bir hasta alkışlarla taburcu edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde korona virüsü yenen 79 yaşındaki bir hasta alkışlarla taburcu edildi.


Özel bir hastanede yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlayan 79 yaşında Bakiye Yaylak, evine sağlık çalışanlarının alkışları ile gönderildi. Korona virüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören Yaylak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bakiye Yaylak, “Evden çıkmayın” uyarısında bulundu.

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