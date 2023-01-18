80 yaşındaki kütüphane kurdu, gününün yarısını kitapların arasında geçiriyor

Ordu'da yaşayan 80 yaşındaki Gencer Soysal, her gün belirli saatlerde kütüphaneye giderek bilgi tazeliyor.

Ordu'da uzun yıllar idarecilik yapan emekli coğrafya öğretmeni olan 3 çocuk babası 80 yaşındaki Gencer Soysal, günün belirli saatlerinde Gazi İl Halk Kütüphanesi'ne gelerek, zamanının bir kısmını burada geçiriyor. Kütüphane adete ikinci evi olan Soysal, tüm yerel ve ulusal gazeteleri okuyup bulmacaları çözdükten sonra kütüphanede kitap ve dergilerden araştırma yapıyor.

Sessiz ve huzurlu bir ortamda bulmaca çözerek araştırma yapmanın kendisine büyük bir bilgi desteği sağladığını söyleyen Soysal, gençlerin cep telefonu bağımlılığından kurtulup, kütüphanelere yönelmesi gerektiğini belirtirken, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Burada beyin jimnastiği yapıyorum”

Kütüphane açıldığından bu yana özel durumlar hariç her gün düzenli olarak geldiğini ifade eden Gencer Soysal, “Gazeteleri okuduktan sonra bulduğum tüm bulmacaları çözerim, diğer zamanlarda da tarih ve kendi konularımla ilgili dergileri kontrol ederim. Burada araştırmalar yapıp güzel zaman geçiririm. Burası açıldığından bu yana her gün gelmeye çalışırım. Belirli aralıklarla zamanını burada değerlendiririm. Zaten evimde de çok sayıda kitap var. Burada meraklı olduğum konuları da araştırırım ve üzerinde vakit harcarım ve zihin jimnastiği yaparım” dedi.

“Burada hafızam tazeleniyor”

Gençlerin cep telefonundan bir süre de olsa uzaklaşıp kütüphane alışkanlığı kazanmaları gerektiğini ifade eden Soysal, “Okumak ve araştırmak lazım, gençlerimiz bu konuda çok zayıflar ve telefon ile oynuyorlar. Kütüphane ortamı çok daha güzel. Burada gençler de var. Benim burada hafızam tazeleniyor. Merak ettiğim konuların da üzerinden geçiyorum. Benim yaşımın 80 olmasına rağmen zayıflamalar var ancak bu da yaşın getirdiği normal şeyler. Ömrüm el verdiği sürece kütüphaneye gelmeye devam edeceğim. Gençlerimiz de bırakmasınlar ve muhakkak buraya gelsinler” diye konuştu.

“Halen yeni bilgiler ediniyorum”

80 yaşındaki Gencer Soysal ayrıca kütüphanede okudukları ile yeni bilgiler edinmeye devam ettiğini belirterek, aynı zamanda bildiği bilgileri tazelediğini de sözlerine ekledi.