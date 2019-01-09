81 yaşındaki kadın 13. ameliyatında sağlığına kavuştu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 81 yaşındaki kadının halsizlik ve kan düşüklüğü şikayetine bağırsağında bulunan 3 cm'lik kitlenin sebep olduğu ortaya çıktı. 13. ameliyatını olan Zennure Yangın, 3 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Ordu Fatsa'da yaşayan fındık tüccarı Rahmi Yangın'ın eşi Zennure Yangın'ın uzun süredir halsizlik ve yorgunluk şikayeti vardı. Doktor doktor gezen Yangın'a bir türlü teşhis konulamadı. Vücudundaki kan seviyesi de sık sık düşen 81 yaşındaki hastaya kan takviyesi yapıldığı halde, bir türlü bu sorunun önüne geçilemiyordu. Aile son çare olarak Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz'e başvurdu.

Yüksek riskli ameliyat

Doç. Dr. Ekiz'in yaptığı kolonoskopi işlemi ve kontroller sonucunda hastanın bağırsaklarında 3 cm'lik bir kitle tespit edildi. Diyabet ve hipertansiyon hastası olmasının yanı sıra kalbindeki stent sebebiyle kan sulandırıcı da kullanan Zennure Yangın'ın ameliyat değerlendirmesi, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Nihat Polat tarafından yapıldı ve ‘yüksek riskli' olarak belirlendi. Daha önce 12 kez çeşitli sebeplerle (diz protezi, bel fıtığı, kalp stenti, kalp pili vs.) ameliyat geçiren Yangın'ın 13. kez ameliyat edilmesi gerekiyordu. Risk durumu yüksek olan hastanın laparoskopik yöntemle (kapalı) ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Zennure Yangın, 3 saat süren ameliyatla bağırsağındaki kitle alınarak sağlığına kavuştu.

“Tümörün yaygın olmaması önemliydi”

Hastanın durumunu aynı gün içerisinde onkoloji, kardiyoloji ve gastroenteroloji uzmanları ile değerlendirdikten sonra ameliyat kararı aldıklarını vurgulayan cerrahi ekibin başındaki Opr. Dr. Nihat Polat, “Kapalı yöntem kolon cerrahisi için tümörün uygun ölçülerde olması ve yaygın olmaması bizim için önemlidir. Hastamızın mevcut risklerinin yüksek olması ve çok sayıda ameliyat geçirmiş olması sebebiyle riski düşürmek ve daha hızlı iyileşme sağlayabilmek için kapalı kolon cerrahisi yapılmasına karar verdik. Ameliyat başarılı geçti. 10 gün sonra da hastamızı günlük hayatına devam edebileceği şekilde taburcu ettik” diye konuştu.

“Eşimin sağlık durumu iyi”

Eşi Zennure Yangın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen iş adamı Rahmi Yangın ise, “Daha önce çok sayıda ameliyat geçiren eşimin tekrar ameliyat edilecek olması bizleri endişelendirdi. Ancak gerek ameliyatımızı gerçekleştiren Dr. Nihat Polat gerekse hastanenin diğer tüm doktorlarının bizlere hissettirdiği güven dolayısıyla ameliyatın Medical Park Ordu Hastanesinde yapılmasına karar verdik. İyi ki de böyle bir karar vermişiz. Eşim şu anda son derece iyi ve sağlıklı durumda” dedi.