92 yaşında karnındaki 15 cm kitleden kurtuldu

Ordu'da kabızlık ve şiddetli karın ağrıları sebebiyle hastaneye başvuran 92 yaşındaki yaşlı kadının yumurtalıklarındaki 15 santimlik kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

92 yaşındaki Ayşe Durkut, uzun süren kabızlık ve şiddetli karın ağrıları nedeniyle Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan değerlendirmeler sonrasında yumurtalıkta yaklaşık 15 cm'lik kitle olduğu tespit edildi. 92 yaşındaki kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu'nun gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile karnındaki kitleden ve ağrılarından kurtuldu.

Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu ve ekibi, başarılı bir operasyona daha imza attı. 92 yaşındaki Ayşe Durkut'un sağ yumurtalığındaki yaklaşık 15 cm'lik kitle 20 dakika içinde başarıyla çıkartıldı. Ameliyattan sonra genel durumu düzelen hasta, 1 hafta süren takibin ardından sağlıkla taburcu oldu.

Sağ yumurtalığından 15 cm'lik kitle çıkartıldı

Gerçekleştirdiği operasyonla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Uğur Çobanoğlu şunları söyledi:

“92 yaşındaki hastamız uzun zamandır süren şiddetli karın ağrısı ve kabızlık şikâyetleriyle hastanemiz İç Hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Yapılan tahlil ve tetkiklerin sonucunda sağ yumurtalığında yaklaşık 15 cm'lik kitle saptanması üzerine tarafıma yönlendirildi. Hastamıza daha önce gittiği başka sağlık kuruluşlarında, yaşı dolayısıyla yüksek riskli olduğu için ameliyat edilmek istenmediği, başka da yapılacak bir şey olmadığı için bu sıkıntılarla yaşamaya devam etmek durumunda olduğu söylenmiş. Karnındaki kitle nedeniyle basılara bağlı olarak şiddetli ağrıları ve uzun süren kabızlık şikayetleri olan hastamızla detaylıca konuştuğumuzda bundan sonraki hayatını daha rahat ve konforlu geçirmesini sağlamak amacıyla operasyon önerdik. Hastanemizde yaptığımız tahlil ve tetkiklerin ardından yumurtalığındaki kitlenin baskısına bağlı ciddi şikayetleri olan hastamızı rahatlatmak için operasyona aldık. Yaklaşık 20 dakika süren bir operasyonla hastamızın sağ ve sol yumurtalığı ile sağ yumurtalıktan kaynaklanan 15 cm'lik kitleyi çıkarttık. Ameliyat sonrası olabilecek riskleri de ince eleyip sık dokumak için 1 haftalık gözlem sonrası hastamızı günlük hayatına devam edebileceği sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.”

“Sağlığım gayet yerinde”

Ameliyatla sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Durkut, “Bu yaşta böyle büyük bir ameliyat geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Ordu'da böylesine ciddi ve büyük ameliyatlar yapan ve bu kadar kolay ulaşabileceğimiz doktorlarımızın olması bizleri mutlu ediyor. Şu anda sağlığım gayet yerinde ve iyiyim" ifadelerini kullandı.