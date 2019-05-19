93 yaşındaki kayıp kadın ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 gündür kayıp olan 93 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki derede ölü bulundu.

Yüceler Mahallesi Kalafat mevkisinde yaşayan 93 yaşındaki Suriye Özçiligir'in yakınları, 16 Mayıs günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle yapılan aramalar sonucu yaşlı kadın, evinin 1 kilometre yakınındaki ormanlık alanda derenin içinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.