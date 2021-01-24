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Aç kalan kurtlar koyunlara saldırdı

Ordu’nun Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi’nde bahçede otlayan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi'nde bahçede otlayan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırı sonucu 3 koyun telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Rıza Seçim'e ait koyunlara kurtlar saldırdı. Ne olduğunu anlamayan Seçim, duruma müdahale edene kadar kurtlar kaptıkları koyunları alıp kaçtılar. Üç koyunun telef olduğu olayda çoban köpekleri kurtları koyunların yanından uzaklaştırdılar. Koyunlarına üzülen Rıza Seçim, olaydan dolayı büyük bir şok yaşadığını söyledi.

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